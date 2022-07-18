受上周五（15日）美股大漲氣氛帶動，恒指18日開高181點，上漲0.9％，報20,479點，之後維持高點震盪。國企指數開高58點，報7,016點。

截至10點6分，恒指報20,425.06點，漲勢收窄至上揚127.34點，漲幅0.63％。國企指數報7,011.22點，上漲53.2點，漲幅0.76％。

個股表現方面，阿里巴巴開低1.4％，報100.8港幣。其他科技股則小幅上揚，美團高開3.2％，報185港幣；騰訊高開0.4％，報326.4港幣。

另外博弈股早盤走升，銀娛、金沙升1％。

#上揚 #港幣 #恒指 #國企指數 #漲幅