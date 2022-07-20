晶呈科技（4768）利基策略推展漸入佳境。其中，拓展再生晶圓業務月產能因製程優化已從3萬片提高至4萬片；MicroLED佈局也已推出頂面射光封裝（TFE）模組解決方案，搶攻大尺吋面板市場。
晶呈科技竹南二廠6月動工，預計明年第二季完工投產。伴隨特殊氣體、再生晶圓、MicroLED業務需求強勁，正尋覓地點規劃三廠投資。
晶呈科技主產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生）及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）；其中，半導體製程特殊氣體製造營收比約九成，晶圓重生及銅磁晶片相關合計佔營收約8％。
烏俄戰爭持續，氖氣供應緊繃，晶呈因掌握中國、南韓氖氣供應，且成本巨幅上揚大多能轉嫁予客戶，加上特殊氣體需求持續強勁，預期下半年營收更上層樓。
晶呈科表示，再生晶圓有別於傳統濕式製程，採氣相蝕刻技術，乾式去除矽晶圓表面薄膜，聚焦較難處理的晶圓，主打先進製程晶圓廠。
晶呈科MicroLED布局的CMW銅磁晶片已有突破性的發展。由於具備導磁特性，CMW晶片可解決Mini/Micro LED巨量轉移的瓶頸，分選速度可達每小時600萬顆。
晶呈科指出，RGB頂面射光封裝模組也可準備量產，採用POB封裝，已推出解決方案，可供客戶製造110吋MicroLED面板，正積極開拓客戶。
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