台北紡織展（TITAS）將於10月12-14日假台北南港展覽館1館隆重登場。為因應OMO線上線下實虛整合的展覽趨勢，TITAS推出線上型錄主題展，自今年4月起陸續展出「個人防護」及「機能應用」兩項主題，獲得國內外買主熱烈迴響。第三波「永續環保」主題於即日（7月18日）登場，透過TITAS平臺讓全球買主得以看到，台灣紡織業對永續發展的積極投入。

永續環保議題在時尚界及紡織業已熱議多年，品牌商及供應商皆將此奉為經營的圭臬，持續推動永續和道德經營，希冀社會的支持，以獲得企業永續經營；近年來，紡織企業不論在綠色材料、技術創新、自動化製程、供應鏈透明化等方面，積極營造企業永續形象，以獲品牌商的青睞，更進一步迎合消費者追求具「目的性」、「符合道德」及「非一次性使用」的消費趨勢。

台北紡織展「永續環保」主題展將於7月18日至8月31日推出，主要呈現TITAS參展商的精選產品，包括：循環經濟-消費前及消費後回收材料、生質、可降解及符合減廢和循環經濟模式等的創新環保紡織品及配件。節能減碳-原抽色紗、無水染色、低溫染色、冷轉印及其他符合節能減碳生產製程的創新環保紡織品及配件。