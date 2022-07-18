許書豪在新歌〈逼瓦特 Be Water My Friend〉。（華納音樂提供）

許書豪在新歌〈逼瓦特 Be Water My Friend〉。（華納音樂提供）

許書豪在新歌〈逼瓦特 Be Water My Friend〉裡首度嘗試跳舞，MV一推出令不少粉絲驚豔，今（18日）受訪聊起新作品，初為人父的他為了這次舞蹈突破，常私下在家裡練舞，不只跳給兒子看，「他看著我跳會笑，喜歡看我有比較大的肢體動作」，還意外說溜嘴，自爆僅穿四角褲跳給老婆，老婆甜誇他：「還不錯，OK喔。」希望之後有機會挑戰難度更高的舞步。

許書豪坦言當新手爸是人生中最具挑戰的事之一，和老婆分工照顧孩子，老婆希望孩子吃的用的都要最好，但他比較理性，會先上網查評價，避免被騙，「不過真的跳進來（為人父），才發現其實人類的天性會喜歡自己的小孩，雖然是個冒險、但卻是很好玩的事，把看似綁手綁服的事當成挑戰，現在在路邊看到小孩會多看二眼」，他自豪換尿布動作超快，還想挑戰金氏世界紀錄。

今年從「人夫」升格當爸爸，許書豪的社群近來也慢慢變成他「曬嬰」的地方，連跟朋友的訊息都會忍不住分享自己跟小孩的互動，時常充滿著做為父親的喜悅，他笑說：「有了小孩每天都有新體驗，從爬到站到走路，但最近他開始慢慢的會講話了，很期待他的進步。」最開心兒子帶財，出生那天他投資的加密貨幣立刻大漲50％，吸金力超強。

此外，許書豪也聊到正在籌備更多計畫：「前陣子因為疫情很多事情都延宕了，現在開始要慢慢回到軌道，先以新專輯為目標，接下來也會出現更多作品跟大家見面；當然演唱會也不例外。」透露常常不是經紀人催他，而是常被粉絲問到何時才有新歌、新專輯、甚至演唱會？他感謝大家辛苦等待，接下來將有一連串新計畫展開。