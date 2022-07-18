商場停車格有些劃設稍微緊密，不少大一點的休旅車停入後，會造成駕駛或乘客上下車不方便，有位人妻在某地下停車場內，拍下1輛休旅車左側連同輪胎超出停車格照片，PO上臉書大酸「眼睛脫窗、技術不好」，竟反遭網有砲轟「停這樣妨礙到誰了？」、「又一個想被公審」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中有輛銀色休旅車，車子左側已經超出停車格，前後輪胎正好壓在2停車格的中間約1個人寬的走道上；拍下此照片的原PO也在貼文寫下「真不知是眼睛脫窗還是技術不好，停車停成這樣，造成別人麻煩」。

人妻上網PO上1張「車子聽歪」照片，大酸技術差，反遭網友砲轟「又一個想被公審」。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

人妻疑似要拍下「車子輪胎超出停車格」照片上傳網路公審，但卻被網友瘋狂砲轟「如果你今天停白車位置就不會這樣講了」、「停這樣妨礙到誰了？」、「又一個想被公審」、「造成你要PO廢文的麻煩？」、「旁邊又不是停車格，是不是太寂寞，求關注？」、「等著被炮轟，技術不好就別出門了」。

有網友也認為休旅車駕駛這樣停法沒錯「我猜，隔壁車也是媽媽帶推車出來，特地找一個可以好開門的位置」、「左右兩邊的車也都好下車啊！」、「我如果遇到這樣的位置，也會這樣停」、「中間這台會停車，老司機無誤」、「銀車有考慮到白車上下車，才會停過來點」。