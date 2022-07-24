收到停車繳費單多看一眼！1名網友日前臨停路邊停車格約莫半小時，收到繳費單時卻傻眼了，因為開單員開立的時間根本已超過當下時間，他9點55分回到車上準備離開，單子卻出現9點58分、10點28分、10點58分3個時間點，讓他須多繳30元，怒嗆「多蓋了1個小時，真的沒辦法接受」。

該網友在臉書「爆廢公社」上發文表示，他日前早上9點20分臨停在路邊停車格，收費員在28分開立繳款單，他55分回到車上開車時，發現收費員再開了10點28分、10點58分的停車紀錄，他必須多付2個時段的錢，從30元變成60元，讓他無法接受。

網友臨停收到繳費單時傻眼了，因為上頭時間根本已超過當下時間，他9點55分回到車上，但單子卻出現9點58分、10點28分、10點58分3個時間。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友發文怒嗆「被你提早3分鐘蓋就算了，我也認了，但是多蓋了1個小時，我真的沒辦法接受」，強調他發文的當下甚至都沒有超過10點58分，他之後打電話給開單公司申訴，對方客服人員已受理，他怒說「這位開單員的行為真的很不可取！」

其他網友紛紛留言「一個需要校正回歸的收費單」、「我還遇過機車停在免收費停車格，收費員故意跑來我這開單，整條只開我這台」、「我也遇過，懶得申訴」、「還可以這樣哦，我們這邊的是很懶，我常常停兩個小時他都只蓋一格」、「誇張欸！我想大部分人都不會注意到吧，這種偷吃步的行爲很惡劣」。