雄獅集團欣傳媒關注疫後全球觀光趨勢，18日舉辦「接軌國際．永續美好生活」論壇，邀請Amadeus和Agoda分析「疫後全球觀光趨勢」與「亞太區疫後線上旅遊發展趨勢」，調查結果顯示，全球46％旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇。

而欣傳媒此次也攜手台灣經濟研究院發表「永續旅遊生活趨勢調研報告」，指出49％的台灣旅客認同永續旅遊概念，並願意下次出遊時選擇永續旅遊，更有超過9成旅客願意支付更多旅費參與永續旅遊。

應邀出席的交通部長王國材致詞時指出，疫後台灣觀光將以推動四季旅遊、綠色觀光為重點目標，15日起推動的悠遊國旅補助方案，希望國人能走出戶外看看好山好水好風光，觀光業也能藉此先熱身，提供好的遊程與服務，帶動整體國旅市場，進而迎接全球觀光客。

觀光局長張錫聰表示，疫情雖打亂步調，但永續發展從Tourism 2020到Tourism 2030都是重點項目。目前東北角暨宜蘭風管處連5年入選、日月潭國家風景區連2年榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」，未來將持續申請國際認證，讓國際看見台灣努力。

Amadeus旅遊分銷執行副總裁Angel Gallego指出，全球旅遊正逐步重啟，觀察4月旅遊搜尋數據，全球搜尋量已達2019年水準，其中以往返「倫敦」、「首爾」搜尋為主。調查中也發現，46％旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇。

Agoda首席商務官Damien Pfirsch則表示，跨國旅行已在亞洲回歸，今年上半年入境預訂量已增逾10倍。旅遊需求恢復的同時，旅客期待也發生變化，Agoda去年旅遊趨勢調查指出，「每日房間消毒」和「提供衛生標準房源」被消費者列為選擇飯店前2大因素。

而欣傳媒攜手台經院調查則發現，49％民眾認同永續旅遊概念，並願意下次出遊時選擇永續旅遊。超過9成民眾願意支付更多旅費參與。調查民眾和供應商對落實推動綠色旅遊最有感的城市，前2名均為台北市和新北市，以食宿環節獲好評，位居第3名的花蓮與宜蘭則以人文風光旅遊獲得肯定。

此外，欣傳媒與台經院也發現消費者對永續旅遊的期望與在意程度，普遍高於供應商的執行程度，顯示永續旅遊是消費者意識的轉變，同時也是商業模式的改變。期待後續從產業鏈中找出支撐台灣永續旅遊價值，向疫後的國際觀光市場展現永續觀光魅力。