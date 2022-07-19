中市1對警察夫婦（蔡男、吳女）結婚多年，目前已離婚，蔡男發現妻子單獨前往男同事宋男租屋處，怒告妻子和宋男侵害配偶權。宋男辯稱2人僅吃晚餐聊天，一審時法官考量2人並未過夜，判宋男免賠，案經上訴後，法官認為2人未在辦公室用餐，而在租屋處獨處違反情理，判宋男賠償蔡男25萬元，全案定讞。

據判決書指出，蔡男和吳女均為警察，2人於100年12月結婚，育有1子，目前已離婚，吳女於108年5月下午5時許到7時許，帶晚餐前往同事宋男租屋處，蔡男發現後，認為2人獨處一室，已逾越一般越交友分際，怒告吳女侵害配偶權，法院判吳女需賠償蔡男20萬，蔡男又要求宋男賠償149萬。

宋男辯稱，他因身體欠佳，且勤務繁忙無法時常往返家中，故在分局附近承租套房供休息用，吳女當天下午5時許帶晚餐到他的租屋處用餐聊天，並於晚間7時許離開，他說身為警察自我要求較高、避免同事非議、及身體休養等因素，他同意降調非主管職務，受督察系統管制管教2年，他已蒙受相當金錢損失與精神教育，無須賠償蔡男。

一審時法官認為，一般男女會面聚會、用餐談心、攝影合照，並非法律不允許之事，且吳女當時並未過夜，僅停留1個多小時後離開，難以認定是否有逾矩行為，故判宋男免賠。

案經上訴後，二審法官認為2人應熟悉分局另有空間可供警局同仁執勤之餘休息用餐，但2人刻意選擇租屋處，單獨吃晚餐聊天後又返回警局，可見宋男行為顯已逾越交友分際，故判宋男須賠償蔡男25萬元。全案定讞。