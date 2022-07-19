台中大里區1名20歲的劉姓男子因情緒低落，日前午后獨自一人騎著機車往太平區黃竹山區散心，因路況不熟迷失方向受困深山產業道路內，好不容易沿著產業道路找到收訊較佳的地點報警求助，又因四處均無明顯標地，太平員警透過通訊軟體與男子互加好友，再以手機定位位置，最後會同黃竹里長經2小時的搜尋，終於找到劉男。

太平警分局宏龍派出所副所長林宗德、巡佐黃明彰日前下午7點多接獲民眾報案，稱「自己在黃竹山區迷路，也不知道確切位置，請求警方協助。」林宗德詳細詢問案況，並請受困男子看看近有無電線桿或明顯標地，惟劉男表示附近荒蕪一片，加上天色昏暗，真是「前不著村、後不著店。」

機警的林宗德請他以手機利用通訊軟體將其加入好友，並以google地圖約略定位位置，再與黃竹里林里長一同前往山區搜尋，經過2個多小時的搜尋，終於在某產業道路內發現劉姓男子身影，順利助其脫困。

劉姓男子低調表示，因最近心情低落，於是就騎著機車欲至黃竹山區六角亭景點散心，結果因路況不熟竟迷失方向，加上天色變暗，深怕發生意外，只好求助警方，非常感謝警方熱心協助。