台灣民意基金會今公布最新民調，俄烏戰爭後，國人對兩岸軍事危機的認知，最新民意顯示，6成2感覺中共對台灣的軍事威脅增加；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，台灣人似乎不再是溫水燉煮中的青蛙。

俄烏戰爭後，國人對兩岸軍事危機的認知，最新民意顯示，61.8％覺得是增加了，8.5％覺得是減少了，15.4％覺得不 增不減，14.3％很難說、不知道。他說，這項發現傳遞了一個清楚的訊息，俄烏戰爭爆發後，台灣人對中共軍事威脅的警覺性提高了。

至於台灣人對「台灣海峽是中國內海」的態度，81％基本上不同意中共(中國)有關「臺灣海峽是中華人民共和國的內海」的主張，7.3％同意。值得注意的是，有高達 51.2％成年人強烈不 同意中共當局的主張。

民調顯示，3.3％非常同意，4％還算同意，29.8％不太同意，51.2％一點也不同意，11.8％沒意見、不知道、拒答。游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，台灣社會存在一個強大的共識，不接受中共當局「臺灣海峽是中國內海」的主張。