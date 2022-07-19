民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出前副總統陳建仁專訪，出任民進黨台北市長參選人陳時中競選總部主委的陳建仁透露，一聽說陳時中要選台北市長時，「全家都很開心」。

陳建仁說，自己在卸任後，還是工作滿檔，因為疫情，接受許多國際媒體採訪，也出了《小大人公衛素養》、《因果螺旋》兩本書，用科學家的身份繼續參與公共事務。

被問及台灣的防疫成果，陳建仁認為，台灣民眾願意主動配合指揮中心的領導，做好防疫工作，是國際間成功的民主典範；優質的國民素質，使防疫工作能達到「良善循環」，指揮中心的記者會，能夠公開透明的呈現疫情的數據，詳盡地解釋防疫的措施，樹立了公信力，是國人能在防疫做到團結的關鍵。

陳建仁認為「這兩年半來看陳時中任怨任勞，充滿睿智、具有領導力，都是很好的市長的素質」。在疫情期間擔任指揮官，有各式各樣的歷練，他對陳時中有信心，會是一個好市長，他作為台北市市民也是充滿期望。

陳建仁說，未來如果有人拿防疫來攻擊陳時中，他一定會出來用數據證明，台灣有很好的防疫治理。

談到疫情期間的小故事，陳建仁表示，自己除了常和陳時中通電話，也常和地方政府的指揮官討論疫情，有一次要致電高雄市長陳其邁，不小心按到視訊通話，當時已經就寢的陳其邁市長差點「走光」。他也說，深夜熱線討論疫情，交流資訊，是台灣防疫團隊這幾年來的寫照。

對於未來疫情的變化，陳建仁則認為，沒有人能夠預測未來，但是否接種疫苗，仍是每個國家，能否對抗病毒突變過程的重要指標。