新北市平溪區農會擔憂在地農產沒落，致力輔導農友養蜂，近期推出的春蜜產品已在農會小舖上市。（新北市農業局提供）

多數人對新北市平溪區第一印象就是天燈、十分瀑布以及平溪老街等景點，但在平溪仍有原生種山藥、綠竹筍及茶葉等農產，為了避免地方農產逐漸沒落，平溪區農會近年來積極輔導農友養蜂，依蜜蜂習性養殖蜂蜜，一方面可創造多元收益，也可建立友善生態，農會近期也將春蜜產品上市，由於蜂蜜具有養顏、消暑作用，深受不少民眾喜愛。

平溪區農會春蜜來自福順生態養蜂場，透過新北市農業局、桃園改良場輔導，將第一階段生產的春蜜留給蜜蜂，讓蜜蜂保有舒適繁殖的空間，並提高取蜜品質，另外生產過程也比照蜂箱內的溫度，採取低溫濃縮，保留蜂蜜原味、營養成分。

平溪區農會理事長胡正吉說，因有感於在地農業產業沒落，因此致力輔導農友養蜂，不僅為了採蜜，也希望建立友善生態，農會也參與春蜜開發的包裝設計等流程，希望協助剛返鄉的青農、農民可以加入養蜂的技術交流，並延續維護農業生態環境觀念，促進地方農業發展。

農業局指出，平溪春蜜口感渾厚甜蜜，為女性養顏美容的最愛，更是夏日消暑的選擇，有意者可洽平溪區農會社區小舖或透過FB平溪農會社區小舖訂購。農業局長李玟表示，農業局持續挹注資源給偏鄉在地農民，並協助建設平台，其中「青農力輔導計畫」提供不少農友生產、行銷等課程資訊，希望提升專業技能，也透過媒合銷售通路，幫助農友創造異業合作機會。