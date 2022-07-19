新竹縣政府行動主管會報19日到尖石鄉，會中針對嘉興多功能活動中心款項以及尖石鄉多元族群會館議題，地方請求縣府協助爭取與補助。嘉興多功能活動中心因疫情原物料暴漲，增加約590萬經費，縣長楊文科當場允諾分擔一半。另橫山鄉議員張良印過去曾提出在尖石增設多元族群會館，留下尖石鄉原住民與客家族群過去共同的歷史，但計畫曾遭到客委會否決，此次藉由行動主管會報，請縣府再次協助爭取。

鄉公所去年透過縣府提案新建嘉興多功能社區活動中心，做為未來的尖石鄉長趙據點，獲衛生福利部補助新台幣1709萬餘元，地方配合款新台幣890萬餘元，預計新建2層樓建物，1樓作為日間照顧中心，2樓作為社區活動中心。鄉長曾國大在會中提出，因鄉公所財政拮据，盼縣府能夠補助經費。

民政、社會、財政與原住民族行政處單位現場回覆後，估算得知原本地方配合款為300多萬元，因工程經費上漲等諸多因素，需再增加約590萬元。楊文科當場允諾增加的這590萬元，縣府直接補助一半，其餘細節由相關單位研議處理，隨即獲現場與會來賓鼓掌叫好。

楊文科說，縣府過去至今對尖石鄉前後投入了24億元，非常多的經費挹注到尖石鄉，然而尖石鄉各項建設因為鄉長、縣議員和代表會都非常團結，為了鄉親謀求福利，只差沒有足夠經費，「只要有錢，所有的事情都可以推動完成」，非常可喜也讓人非常敬佩，也因為有這樣的努力，尖石鄉的各項建設都非常順暢。

楊文科表示，在過去的尖石鄉地方建設座談會裡面，尖石鄉的25項提案有12案已經完成，有9案在辦理中，另外有4案因為未符中央補助原則、無法令依據、待公所提案與無財源可資養護等緣故而無法進行，也在當天行動主管會報中一併說明。「說到做到，想辦法就一定有辦法」，包括嘉興多功能社區活動中心經費的補助，縣府各單位會立即辦理，讓尖石鄉各項建設都可以如期完成。

另外，橫山鄉議員張良印也表示，除了原住民族，尖石也有客家族群，過去曾像客委會爭取申請客家活動中心，留下在地原民與漢族共同打拚開墾的歷史，但因名稱問題被打回票。鄉長曾國大也希望能透過縣府向客委會提報爭取設置多元族群文化館，讓漢人也有展現文化傳統技藝的場域。