不少人洗澡時習慣用沐浴乳，但隨著環保意識抬頭，使用肥皂的人也不在少數。一名男網友分享，最近朋友到他家借住幾天，發現他家浴室內竟一瓶沐浴乳都沒有，感到相當驚訝，讓他不禁好奇，「大家是肥皂派還是沐浴乳派？」掀起網友熱議。

一名男網友14日在網路論壇Dcard發文指出，最近朋友北上到他的租屋處借住幾天，發現他家的浴室內連一瓶沐浴乳都沒有，感到非常震驚。他表示，因為小時候被家人灌輸，沐浴乳成分複雜、對身體不好等觀念，加上全家人都是用肥皂洗澡，耳濡目染之下，他也養成了用肥皂洗澡的習慣。

他也提到，雖然長大後曾用過沐浴乳，但仍覺得不適應，因此一直到現在20多歲了，他還是堅持用肥皂洗澡，同時也好奇，「大家是肥皂派，還是沐浴乳派？」

貼文一出，不少「肥皂派」的網友紛紛留言，「肥皂！習慣後就回不去了，會覺得沐浴乳的味道很複雜」、「我也喜歡肥皂，洗完的髒水就可以知道你有多髒」、「從小幾乎都用肥皂，我媽是覺得比較健康沒香精，而且比較便宜」、「小時候有一陣子洗沐浴乳會過敏，皮膚科醫生建議用肥皂，一用就再也回不去，也不打算回去了」。

也有「沐浴乳」的支持者回應，「肥皂洗完澀澀的我不喜歡」、「我用肥皂洗，背上會開始長粉刺，後來改回去用沐浴乳，粉刺就不見了」、「曾看過有果蠅停在肥皂上面，覺得有點噁，不敢用」、「沐浴乳成分雖然複雜，但它的好處是可以調整pH值」。

值得注意的是，雙和醫院皮膚科醫師金益安曾表示，人類皮膚偏弱酸性，沐浴乳的pH值多介於7到8，而肥皂含有皂鹼，pH值多介於9到10，這類清潔用品用於人體原則上沒有什麼問題。

不過金益安提醒，有不少民眾會使用「水晶肥皂」洗澡，但其屬於強鹼，pH值超過10，要拿來洗澡不是不行，只要皮膚夠健康、油脂分泌旺盛；但若皮膚較脆弱，使用後恐因過度清潔而過敏，甚至出現接觸性皮膚炎的狀況。