全國首創3燈2器消防設備補助，高市20年老舊大樓701棟設置完成。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

自從高雄城中城大火後，高雄針對20年以上，6樓以上消防設備不合格老舊大樓，推動全國唯一「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，一共有701棟符合申請資格，從今年3月份開始受理補助至今，701棟大樓已經完成申請補助並以修繕、設置完成。

高雄市鹽埕區城中城大樓去年10月因大火損毀，釀46死重大悲劇，因此高雄市消防局與工務局聯檢高風險大樓，並針對消防設備不合格者，推動全國唯一「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，針對超過20年、6樓以上消防設備不合格大樓，補助大樓共用部分避難方向指示燈、出口標示燈、緊急照明燈、住宅用火災警報器及滅火器等設備，確保在大樓消防設備完成改善期間，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足，一共有701棟符合補助資格。

該專案從今年3月2日公告開始受理申請，至6月30日截止，已完成三階段共計701棟大樓修繕補助，提昇老舊公寓大樓基本消防安全，目前701棟大樓已經完成申請補助，並已全數修繕、裝設完成。

消防局局長王志平表示，依《消防法》第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務；這次針對20年以上領得使用執照消防安全設備不合格的老舊大樓，分階段由消防局委託廠商協助維護修繕3燈2器設備，提供老舊公寓大樓基本消防安全，減輕住戶負擔並讓住戶住的更安全安心。