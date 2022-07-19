野老朝雄與台灣民眾共同創作的「祈福千紙鶴」傳遞友好連結。（李怡芸攝）

「我不擅長文字表達，於是我用『幾何』與『規律』來替代，希望創造一種新的語言來進行交流」設計東奧與帕奧會徽的日本藝術家野老朝雄首次在台個展，由他親自策展並帶來多件代表作品，其中去年開始投入大量心力的創新版紙鶴，更是與台灣民眾共同創作，他希望民眾有機會在誠品信義店展場內，坐在紙鶴下感受祈求與祝福的連結。

以《CONNECT連結》為展名，野老朝雄表示期待其中潛藏的可能，發現未來的希望，並傳遞給下一代。他也期待藉此次展覽與台灣有更多的連結，「下一個展的LOGO，都私下已經設計好了！」對於台灣民眾共同完成「祈福千紙鶴」，野老表示很意外在這麼短的時間內能集到這麼多野老版的新式紙鶴，他認為傳統紙鶴雖好，但也許提出新的嘗試也很不錯。

「野老版」紙鶴和傳統紙鶴相較，最大的不同在於完成品的底部能夠更穩定地立於平面，且尾端不至於因為折痕太多而容易破損，開展後他也親自在展場內示範自己的紙䳯折法，並表示紙鶴在日本不論喜慶或哀悼都可代表祝福之意，「這樣的傳統和手工，希望能一代人一代人好好的傳遞下去」。

野老朝雄最知名的代表作，即是東京奧運會徽「組市松紋」，以和諧而規律的矩形所組合而成，他表示茜實多年來創作的幾何圖案都是用最簡單的圓矩、三角板、尺這些最簡單的工作就能完成，「是中世紀的技術就能完成的圖樣」。這樣的設計概念源自2001年911恐怖攻擊事件後，他認為世界經歷多許多的斷裂，遂以此為題進行圖紋創作，希望以作品重拾和諧。

展場內的積木座椅和牆面的磁鐵，都可以自行翻轉、組合出不同的圖紋，野老朝雄希望藉這樣的形式讓觀者感受「連結」的眾多方式。另外，此次來台策展的過程均由文化部委託Taiwan Pitch製作成紀錄片，預計11月完成後將在TaiwanPlus播出。

文化部長李永得也指出，能邀請野老朝雄來台展出非常有意義，因過去兩年半，新冠疫情中全世界強調的是「隔離」，「這個展覽主題叫連結，在疫情之後大家更需要這樣一個價值」文化總會副會長江春男也表示：「野老的作品無所不連，數學、物理、科學精神都在其中，相信此展會對台灣文化藝術界帶來衝擊。」

野老朝雄《CONNECT連結》展正於誠品信義店展出，7月23日另有野老與台灣設計師聶永真對談「創作的思考」，可透過展覽臉書活動專頁觀賞直播；7月24日還有紙鶴手作工作坊可報名參加。