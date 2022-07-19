朦朧模糊曖昧期非常美好，讓人感到又酸又甜，然而一旦戳破這層關係，正式交往以後，各種問題也會跟著浮現。大陸命理專家「Alex是大叔」分享，金牛座、雙子座、巨蟹座和水瓶座在戀愛前後的反差最大，常常讓另一半感到驚訝不已，懷疑自己愛上的到底是不是同一個人。

1、金牛座

金牛座是土象星座，他們會將生活中的事情視作「任務關卡」，談戀愛也不例外，在追求階段時，金牛座會很積極獻殷情、講甜言蜜語，盡可能滿足對方的所有要求；在一起之後，他們腦袋裡就會出現一個「任務完成」的視窗，開始變得木訥、慢熱，同時覺得自己做完任務後，可以去忙下一件事了，而且他們會自動無視麻煩、對自己不利的事，全都當作沒聽見、沒發生、不知道。

2、雙子座

雙子座在戀愛前屬於比較主動強勢的類型，透過引導的方式，來了解自己和對方是否有共同點，並確認對方是否值得、適合在一起；但戀愛之後，雙子座就會退居到較為被動、弱勢的地位，開始去順從、依賴另一半，導致有些人會驚訝，雙子座為何在戀愛後會變得這麼委屈求全、遷就另一半，和戀愛前的他們反差非常大。

3、巨蟹座

巨蟹座在戀愛前給人看到的都是優點，他們體貼、有耐心，還很會照顧人，總是及時地給予溫暖，讓人覺得他們很適合牽手走一輩子；但隨著相處的時間越久、越熟悉，彼此的防備心都卸下之後，就會發現巨蟹座其實很敏感、很情緒化，甚至有一點喜怒無常，脾氣來的時候還可能歇斯底里，把所有脆弱的一面都展現給另一半看。

4、水瓶座

水瓶座在曖昧期和戀愛前期都非常理性，他們是一個很好的老師，可以從他們身上獲得很多創意跟靈感，但是當2人正式在一起之後，水瓶座固執的一面就會展露無遺，很堅持自己的想法，不撞破南牆不回頭，此外他們也很玻璃心，只要有一點不滿意就會爆炸，這其實是因為水瓶座在戀愛後更渴望得到關注，他們相當自戀，只要滿足他們這一點，感情就能保持穩定。