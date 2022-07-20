喬友大樓惡火釀4死 監察院糾正彰化縣政府

彰化喬友大樓百香果防疫旅館惡火，釀4死21傷之重大憾事，監察委員葉大華、浦忠成表示，彰化縣府跨機關協調不周及監督不力，核有怠失，因此提案通過糾正彰化縣政府。

葉大華指出，喬友大樓火勢快速蔓延擴大導致消防員殉職及人員傷亡，肇因大樓防火避難設施未完善、防火門開啟、閒置空間管理不當、內部存放易燃物質，導致火勢成長時，安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」，阻斷消防人員救災及民眾逃生路徑。

葉大華表示，彰化縣政府跨機關協調不周、監督不力，建設處、城市暨觀光發展處末善盡審查監督，且資訊橫向聯繫與勾稽掌握嚴重闕如，導致建築物現況與原核准圖說不一，仍能通過變更使用及登記營業，讓消防局在火災時未能及時獲取建築相關資訊，提案糾正彰化縣政府並議處相關失職人員。

浦忠成表示，喬友大火是因為一系列致命因素導致，各機關、喬友大樓內的旅館經營者，平常有無做好準備、依據法規做勾稽複查等，遇到大火全都打回原形，此案也延伸對消防體系的檢討。

監委認為，彰化縣政府有消防人力不足及人車比降低情形，彰化縣消防局第一線消防員額懸缺多時未予遴補，消防人口服務比於近3年遠高於全國平均，但在面對火災發生時，派遣調度卻陷困境，火災當下的「緊急救援小組」（RIT）策略有待精進。

監委強調，另就複合式大樓內閒置或停業空間辦理建築物公共安全檢查申報、正視基層消防員溝通管道及救災人員心理健康之支持體系，也一併要求行政院督同內政部檢討改進。