新北市長侯友宜頒發「優質治安社區」認證標章。（新北市警察局提供）

新北市長侯友宜頒發「優質治安社區」認證標章。（新北市警察局提供）

新北市警察局以「社區導向」、「科技建警」思維，推動社區治安營造工作，輔導新北市53個治安社區執行計畫，並分別遴選出優等、甲等以及成長組等19個績優治安社區，由市長侯友宜頒發「優質治安社區」認證標章，藉以提升優質治安社區榮譽感，成為其他社區標竿，強化各社區自我防衛能力。

新北市警察局110年度申請參與內政部社區治安營造計畫及執行市府加速推動社區治安營造計畫，輔導53個社區強化各自我防衛能力。經輔導團隊遴選，板橋區自強里等19個社區，符合優質治安社區條件，特別製作「優質治安社區」認證標章，由市長於今（20）市政會議中公開表揚，藉此鼓勵各社區積極投入「治安社區」營造工作。

評選出的優良社區，負有協助輔導其他治安社區任務，逐步提升社區治安營造質量，建構新北市整體社區安全網絡，有效發揮預防犯罪功能，營造「安心、安全、安康」社區生活環境，打造安居樂業的新北市。