位於台中市南屯區的建功1號好宅即將落成，將於9月招租。(林欣儀攝)

台中市府興辦社會住宅，以4年蓋5000戶為目標，市長盧秀燕20日視察即將落成的「建功1號好宅」，她表示，去年底5000戶已全部達標，目前已經開工或完工的加總超過7000戶，未來將持續推進；位於南屯區的建功1號好宅有2房及3房空間配置，預計9月公開招租。

為照顧年輕族群與弱勢民眾，台中市府推出多項政策，盼實現居住正義，盧秀燕表示，市府引進民間資源，由建商興建好宅回饋社會，提供年輕人或弱勢戶居住；今年起並實施囤房稅，徵收所得款項將作為年輕人與弱勢戶購屋補助。

即將落成的建功1號好宅是由豐邑建設興建，得租者最快明年3月可入住，盧秀燕說，不論是廠商回饋或政府自建的社宅，市府都會進駐公共服務並設有幼托基地、關懷據點，讓年輕人不必擔心孩子、長輩沒人照顧；且「台中社宅租金打折再打折」，讓年輕人住得便宜又好。

住宅處指出，台中市近年來大力興辦社宅，去年底已完成興辦5508戶、提前達標，另包括新榮和270戶、練武段270戶、國安段二及三期780戶、鑫港尾125戶，以及建功段將新增都計回饋2案共193戶，包括已完工及興建中的戶數達7146戶，未來持續滾動檢討興辦方式、提升量能。

建功1號好宅位於春安路、春安三街口，為地下5層、地上15層建築，以首年租金5折換算，其中2房型有52戶、租金約9000至9800元，3房型有26戶、租金約1萬2700元。住宅處表示，每戶都配備有冷氣、廚具及衛浴設備等。