國內擁有食品及零售業的統一集團宣佈買下家樂福6成股權，正式收購台灣家樂福，對傳統農漁會搶供中元節普渡供品市場，勢必構成更激烈的競爭！大安區農會特結合中華民國農會聯盟，推出中元節套組訂購或單品挑選，供消費者一次方便買足，讓偏鄉民眾能便利實惠備足普渡供品。

大安區農會總幹事蔡建宗說，因工商社會廣大上班族需利用下班時間採買中元節普渡供品，農會為服務普渡需求，特結合中華民國農會優質農特產品外，也提供安農五寶系列產品、黃金調和油、農情蓬萊麵、全脂保久乳及調味牛乳等，加上今年飛天豬推出新品金磚肉鬆禮盒供消費者搶先訂購。

大安區農會指出，農曆中元節將屆，祭拜供品都帶有祈求平安吉祥含意，普渡中的鹽、糖、薑、豆、油等祭品，除象徵用山珍海味祭祀外，更祈求以後有享用不盡的「山珍海味」。農會從2014年起連續推出中元普渡專案，獲得各界及消費者支持與選購，

大安農會為便利消費者購買實惠的供品，推出2000元套組一次買足，內容有：鹽、糖、米酒、薑母、白木耳、綠豆、紅豆、黃金調和油、農情蓬萊麵、青蔥脆餅提盒、安泉米、麵筋、玉米罐、鯖魚罐、金紙、香、普渡旗等31項產品，一應俱全。

蔡建宗強調，大安農會以便捷採購為主，向全國各農漁會採購各地優質農特產品提供選擇，協助推銷各季節盛產農產品，搶攻中元節普渡市場需求，多種套組供民眾挑選，欲購買可洽飛天豬生活館；期盼在激烈的競爭市場中能為消費者帶來便利，一次備足中元節應景普渡供品。