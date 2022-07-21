中國駐美大使秦剛20日表示，拜登政府持續支持台灣，模糊「一個中國」政策，並在新疆人權和香港議題上，加劇中美兩國緊張關係。

秦剛在美國科羅拉多州出席阿斯本安全論壇時稱，沒有任何一個國家期望見到中美之間出現新冷戰，台灣是中美之間最敏感、最重要的核心議題，華府持續加強與台北當局的政治和軍事聯繫，向台灣提供更多精密武器，實質上是提升與台灣的官方聯繫，掏空和模糊一中政策。

秦剛又指出，華府在人權問題上多番批評北京，香港和新疆問題，與民主、人權和宗教無關，而是關乎反分裂國家、捍衛國家主權和保障民眾生命。他又說，香港需要非殖民化，並落實愛國者治港，而新疆則不能成另一個伊斯蘭國。

出席同一場合的美國中情局局長伯恩斯指出，俄烏戰事只影響北京在時機和方式上的盤算，相信北京未放棄武力攻台。

他強調，俄羅斯總統普丁戰略失敗，未能短時間內推翻基輔政府，戰事持續近5個月仍未結束，情況令北京感到不安，相信北京領導層和軍方，都已經由烏克蘭戰事中汲取教訓，如果不能速戰速決、或以確倒性力量取得決定性勝利，便難以達到目標。北京亦學習控制資訊領域，並會採取一切可行措施支撐經濟，以應對可能出現的國際制裁。