鍥而不捨！陳抗男赴龍山寺陳情遭架離 再現蹤陳時中行程怒喊：有無是非對錯觀念？

民進黨台北市長參選人陳時中昨（20）日前往萬華龍山寺參拜祈福，遭民眾直接在現場陳情、抗議，該民眾身份事後遭起底疑似是台北市長柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安的粉絲，被質疑是「居心不良」，不過國民黨台北市議員徐巧芯不認同此說法，反問「不支持陳時中的人，就沒有陳情的資格嗎？」

徐巧芯今（21）日在臉書表示，有人說該位抗議民眾支持的是柯文哲或蔣萬安，認為他的行為居心不單純，若陳時中也認同此觀點，未來擔任台北市長時，是否會將民眾分為支持他與不支持他的人，「不支持他的人就不能陳情，只有支持他的人才能抗議，以後台北市民要分成兩種等級嗎？」

徐巧芯指出，許多人都有遇過民眾抗議，蔣萬安甚至還被一名大姊索要DNA，若依此邏輯是否也要進行肉搜，「陳時中難道要為了這位DNA大姊負責嗎？太好笑了吧！」她強調，同樣遇到抗議，蔣萬安是跟對方說「謝謝，我會再加油」，而陳時中則是「以民為先，拖到旁邊」。

「『只有支持我的人才能發言』，這是我們想要的台北嗎？」徐巧芯感嘆說，大家在乎的不是那個陳情民眾的政治取向，而是未來台北市長會如何面對民眾的不同意見！