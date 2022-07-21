本名朱玉宸的26歲百萬訂閱網紅小玉，涉嫌利用AI深偽技術DeepFake軟體，將立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹、網紅「白癡公主、奎丁、蕾菈」等名人的臉，合成在謎片女優身上，製成色情影片牟利1338萬餘元，共119人受害，小玉與助理莊炘睿認罪道歉，新北地院今依違反個資法各判處小玉徒刑5月，得易科罰金，合併119罪應執行徒刑5年6月，得易科罰金198萬元；助理各判處徒刑3月，得易科罰金，合併應執行徒刑3年8月，得易科罰金132萬元，並沒收其犯罪所得，仍可上訴。

審理時，小玉坦承犯行，向被害人致上非常誠摯的歉意，指出他至今都沒有復出，就是因為做了很多反省。

檢方起訴指出，為吸引更多粉絲或追蹤者加入與關注，增加網路流量，小玉自2020年7月起，在「台灣網紅挖面」的推特帳號及粉絲團，上傳並播放片長約30秒的合成換臉謎片，招攬網友加入粉絲團。

2021年2月起，小玉另在YouTube建立「盜臉駭客」頻道，也在頻道上傳及播放合成的換臉謎片，依無限瀏覽不同長度的換臉謎片，向註冊者收取800到1900元不等會員費，另也可單次或集資購買及瀏覽。

檢警調查，許多粉絲為了收看網紅性愛片，加入小玉經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片；私密聊天室也會不定期舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅後，再由小玉與其助理製作合成性愛影片上傳牟利，犯罪所得1338萬餘元，共有119人受害，小玉也遭到受害人高嘉瑜、黃捷、雞排妹等83人提告。