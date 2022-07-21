今年夏季美國汽油價格可能已經到頂，目前正邁向每加侖4美元、甚至可能跌破4字頭，但如果颶風來襲或其他干擾因素導致油價大漲或阻礙燃油供應，那麼汽油價格能否如預期回落將充滿變數。

根據美國汽車協會（AAA）數據，周三全美無鉛汽油平均價格為每加侖4.467美元，較6月14日創下的新高記錄5.01美元穩步下跌。

美國能源情報署（EIA）周三公布，上周汽油庫存增加349.8萬桶，遠超出市場預期的增加7.1萬桶，顯示汽油需求正在放緩，供應緊張的情況正持續改善。

OPIS全球能源研究部門主管Tom Kloza表示，我與三個大型連鎖加油站談過，他們都談到了過去三周的需求較去年同期下滑5%或6%。全美最常見的價格已經從3字頭開始，降到了3.99美元。

分析師表示，汽油價格跌破4美元就開始有吸引力。

摩根大通在5月下旬時預測到今年夏末，美國汽油價格可能升至每加侖6.20美元。

根據AAA的數據，美國各地汽油價格差異極大，例如在喬治亞州每加侖汽油價格為3.98美元，而在加州就高達5.84美元。

分析師表示，顯然高漲的價格抑制了汽油需求，但也可能還有其他因素。

OPIS全球能源研究部門主管Kloza表示，我認為這是新冠疫情加上持續在家上班所造成的。對經濟衰退的擔憂也抑制了油價。但Kloza也表示，基於種種因素，今年晚些時候汽油價格可能會再度飆升至5美元。其一是因為歐洲料將在年底前停止使用俄羅斯石油，分析師預期這將給原油和燃油價格帶來上漲壓力。

他並表示，如果沒有意外發生、沒有煉油廠故障或颶風來襲等問題，那麼汽油價格將走低。此外，原油庫存較去年下滑約1.52億桶。你可能看到原油價格上漲，也可能不會。我不認為這是一個絕對的答案。