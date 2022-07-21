（18:05更新，補充賽後訪問）BWF超級300系列台北羽球公開賽，地主男單頭號種子周天成，繼昨天（20日）3局力退同胞呂家弘後，今天面對世界排名第70，生涯首次過招的印度選手喬治（Kiran GEORGE），天哥再度面臨3局挑戰，所幸決勝局一開始就掌握狀況，一路保持領先，最終23比21、16比21、21比7獲勝、收下8強席次，個人本季至今21場比賽，這是第11場打滿3局的激戰。

周天成表示，前兩局打得有點悶，所幸最後打出氣勢，在第3局一口氣拉開分數，球場風向是一個考驗，球比較沒辦法控那麼好，主要先把球打進，再去找尋機會進攻。

下一場周天成要對上另一位台灣選手陳紀廷，是兩人首次在BWF巡迴賽交手，陳紀廷雖然目前世界排名第157，不過近況不錯，台北羽球賽從資格賽到會內賽己經是4連勝，周天成回應：「其實在台北出賽，還是比較喜歡打國外選手，相對起來會更有主場球員的感覺，但既然要對上同胞，儘管世界排名有落差但相信也不會很好打，同樣自己要做足準備。」

常面臨3局比賽考驗，對於下一戰是否希望可以避開3局，周天成笑說：「這不是我能決定，主要還是在每一局全力以赴，準備好自己就不怕任何考驗。」