財政部今日公布，綜所稅首批退稅共計有323.7萬件，退稅金額達到509.8億元，創下歷史新高，預計下週五(29日)入帳。
根據財政部預估，今年退稅額共535億元，總共三批退稅，首批為7月29日、第二批為10月31日、第三批要等到明年1月18日。
首批退稅款包含為6月30日採網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地國稅局二維條碼或人工申報。而今年首批退稅額再創新高，財政部表示，除了申報的自然成長之外，基本生活費調高也有影響。
財政部今日公布，綜所稅首批退稅共計有323.7萬件，退稅金額達到509.8億元，創下歷史新高，預計下週五(29日)入帳。
根據財政部預估，今年退稅額共535億元，總共三批退稅，首批為7月29日、第二批為10月31日、第三批要等到明年1月18日。
首批退稅款包含為6月30日採網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地國稅局二維條碼或人工申報。而今年首批退稅額再創新高，財政部表示，除了申報的自然成長之外，基本生活費調高也有影響。
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