韓國保守派新政府研議調降企業稅，以提振企業投資、創造就業和刺激經濟成長。韓國企劃財政部21日透過聲明稿表示，新法案擬將最高稅率由25％降至22％，課稅級距由現行的四級（10％至25％）減為兩級（20％與22％）。