韓國政府研議調企業稅 最高稅率擬降至22％ 00:002022/07/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國保守派新政府研議調降企業稅，以提振企業投資、創造就業和刺激經濟成長。韓國企劃財政部21日透過聲明稿表示，新法案擬將最高稅率由25％降至22％，課稅級距由現行的四級（10％至25％）減為兩級（20％與22％）。 《國際產業》韓國政府定調 大宇造船罷工不合法 韓國加購20 架 F-35 總數達到60架 韓國外長：正在籌備下個月的訪問中國行程 #研議 #企業稅 #最高稅率 #韓國 #韓國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》無視兩利空 韓股匯雙升 12:202022/07/20 財經 韓國TOP10新生代女團 SM出品果然人氣火爆 09:502022/07/21 娛樂 韓加入晶片四方聯盟困局 陸回應：應包容開放 21:212022/07/21 兩岸 六大幹線未納南屯 交通局將研議擴大 04:102022/07/20 地方新聞 韓國計畫10年內培養15萬名半導體人才 18:462022/07/19 財經 快被台灣反超！謝金河曝韓經濟致命傷：產業被陸打趴 11:002022/07/19 財經 《韓股》韓股走高 2400再等等 16:512022/07/20 財經 foodpanda熊貓超市推出「韓貨季」開跑 31日前周周推超值優惠 20:052022/07/21 生活 韓國KF-21「獵鷹」戰機首飛成功 21:242022/07/19 軍事 《韓股》疫情升溫 韓股偏弱 12:382022/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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