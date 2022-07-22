韓國保守派新政府研議調降企業稅，以提振企業投資、創造就業和刺激經濟成長。韓國企劃財政部21日透過聲明稿表示，新法案擬將最高稅率由25％降至22％，課稅級距由現行的四級（10％至25％）減為兩級（20％與22％）。

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