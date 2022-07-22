高雄市政府消防局長王志平。（洪靖宜攝）

高雄消防車車齡曾是6都最高，老舊消防車輛佔比太高，就怕影響救災效率和人員安全，甫上任的高雄市消防局長王志平認為必須提升消防公共安全，另外對於同仁出勤安全也不可輕忽，高雄市消防車逾齡比已經從去年14.23％，預計今年底可以到降到6.8％。

懸缺長達8個月的高雄市政府消防局長最後由主任秘書兼代理局長王志平真除，甫上任的他，對於消防公共安全頗為重視，他提及去年城中城大火，對於消防同仁來說是相當大的打擊，不管是士氣或是勤值時也更加倍感壓力，因此他認為消防安全得提升，除了3燈2器專案，目前701棟大樓已經完成申請補助並以修繕、設置完成，也持續配合工務局針對危老大樓聯合檢查。

其中，對於消防同仁出勤安全，他提到汰換老舊消防車為重中之重，在消防署「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」挹注經費，以及高市府連年提高編列預算，還有民間單位捐贈下，高雄消防車逾齡比已經從去年14.23％，預計今年底可以到降到6.45％，王志平說，目標都要維持在10％以內。

根據消防局統計，截至去年底高雄246輛消防車中，尚有40輛車齡15年以上消防車，比例為16.3％。去年發生城中城火災，市府為強化城市公共安全，再編列1億4605萬元，購置17輛各式消防車輛，另爭取各機關補助款、民間資源挹注與企業捐贈，預計再汰換5輛消防車輛，至今年底消防車逾齡比將下降至6.45％。

尤其鳳祥分隊於2020年出勤時發生嚴重車禍，造成1死4傷，現在消防車多數採購以單艙雙排，前排座位一體成形，並通過撞擊測試，提高消防人員出勤乘坐的安全性，確保出勤安全性，避免同仁受傷憾事再發生。