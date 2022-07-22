瑞士電梯和手扶梯製造商迅達(Schindler)在周五下調了全年營收展望，並指出中國經濟放緩和新冠防疫封鎖、供應鏈中斷，和高漲的通膨，都對業績造成壓力。
該公司預計2022年營收將為成長2%到減少2%之間；迅達先前的財測為成長1%至6%之間。
執行長Silvio Napoli說，供應鏈問題，加上中國形勢的惡化，以及急遽上升的通膨，對公司今年上半業績造成壓力。Napoli補充說，公司提高獲利能力的措施，其正面影響將需要更多時間。
關鍵的中國市場對新設備需求不斷下降，美國和歐洲的利率不斷上升，都導致建築市場的放緩，對迅達業績造成衝擊。
中國房地產正處於危機之中，一連串開發商的債務違約，越來越多的購房者拒絕為停滯不前的房屋開發案支付貸款，造成對大樓新電梯需求的減緩。
中國市場在去年占迅達總銷售的18%。
迅達第二季淨利為1.52億瑞士法朗(約1.57億美元)，年減37%，但是仍符合摩根大通分析師的預期。
迅達預計今年淨利會來到6.20億至6.60億瑞士法朗之間，將低於2021年的8.81億瑞士法朗表現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。