瑞士電梯和手扶梯製造商迅達(Schindler)在周五下調了全年營收展望，並指出中國經濟放緩和新冠防疫封鎖、供應鏈中斷，和高漲的通膨，都對業績造成壓力。

該公司預計2022年營收將為成長2%到減少2%之間；迅達先前的財測為成長1%至6%之間。

執行長Silvio Napoli說，供應鏈問題，加上中國形勢的惡化，以及急遽上升的通膨，對公司今年上半業績造成壓力。Napoli補充說，公司提高獲利能力的措施，其正面影響將需要更多時間。

關鍵的中國市場對新設備需求不斷下降，美國和歐洲的利率不斷上升，都導致建築市場的放緩，對迅達業績造成衝擊。

中國房地產正處於危機之中，一連串開發商的債務違約，越來越多的購房者拒絕為停滯不前的房屋開發案支付貸款，造成對大樓新電梯需求的減緩。

中國市場在去年占迅達總銷售的18%。

迅達第二季淨利為1.52億瑞士法朗(約1.57億美元)，年減37%，但是仍符合摩根大通分析師的預期。

迅達預計今年淨利會來到6.20億至6.60億瑞士法朗之間，將低於2021年的8.81億瑞士法朗表現。