俗話說「人嚇人，嚇死人！」知名ICU醫師陳志金在臉書上分享醫院電梯發生的嚇人事件，某次他和一名阿嬤共乘電梯時，阿嬤只按了7樓，卻驚見12樓的燈號居然也亮起，嚇得阿嬤喃喃自語，「又沒有按12樓，怎麼會這樣？」沒想到最後的真相讓眾人忍不住嘴角失守，笑說「阿嬤真的要去收驚了」。

陳志金醫師今（23）日在臉書粉絲專頁《Icu醫生陳志金》分享真實故事，某次搭電梯時，他跟著一名阿嬤進入電梯，便靜靜地站在後方角落，阿嬤按了電梯7樓的按鍵，沒想到下一秒12樓的按鍵燈號居然也亮起，阿嬤神色緊張地自言自語：「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣」。

這段話阿嬤足足重覆了3遍，讓陳志金心中忍不住猜想，「不知道阿嬤是疑惑還是害怕？」趕緊出聲，「阿嬤，你沒看到我站你後面嗎？電梯側面也有面板可以按啊」，老人家才瞬間恍然大悟，心情也平復下來。

適逢下周五（29日）農曆七月鬼門開，民俗說法這天地府的鬼魂會來到陽間。陳志金補充，其實「醫院很乾淨的，沒有髒東西啦！」且當下真的很猶豫究竟要不要開口說話，但又擔心會嚇到阿嬤，直說自己「不能再減重了，這樣在電梯人家都無感」。

貼文曝光後引起網友關注，紛紛留言笑說，「七月快到了，阿嬤怕怕」、「還好醫師沒有補一句『妳看得到我？』」、「真得會嚇死阿嬤啦」、「不要玩阿嬤XD」、「可愛的阿嬤，提早過農曆七月，回去要收驚了」。