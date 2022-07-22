上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數(SCFI)，指數本周持續回檔，4000點關卡失守，來到3996.77點，下跌77.93點，跌幅1.91％，已經是連續第六周下跌，四大遠洋航線也是下跌情況，美西線跌勢依然較大，跌幅達2.34％。

最新一期出爐的運價來看，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周下跌161美元，跌幅2.34％，為6722美元；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為9441美元，下跌93美元，跌幅0.98％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5570美元，較上周下跌42美元，跌幅0.75％；遠東-地中海運價每TEU(20呎櫃)運價6201美元，下跌67美元，跌幅1.09％。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)都是持平，為342及347美元；遠東到東南亞下跌38美元，為1016美元；遠東到韓國下跌5美元，為353美元。

目前已經進入7月中下旬，但全球受到通膨等因素影響，歐美消費力道減弱，且大陸解封後並未出現報復性需求，歐美拉貨狀況目前反映下半年終端零售的銷售動能，使得第三季海運旺季呈現旺季不夠旺情況，導致運價欲振乏力。