在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guteeres）與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）見證下，烏克蘭與俄羅斯22日在伊斯坦堡簽訂重啟糧食出口協議，確保兩國穀物與化肥能重新從黑海出口到全球市場，使得俄國入侵烏克蘭而導致的全球糧食危機能暫時解除。

過去一周在聯合國的居中協調，俄烏兩國終於達成協議，讓烏國得以恢復2,200萬噸穀物與其他農業產品的出口。先前受到俄烏戰爭影響，導致烏國在黑海的港口受到封鎖，由於許多穀物無法順利出海，推升小麥與大麥等重要農產品價格出現狂飆。

為對穀物出口進行管理與監督，根據協議內容，聯合國、土耳其、俄國與烏國等各方將在伊斯坦堡建立一個糧食出口協調中心。該中心還將對進出港口的船隻進行檢查，確定裡面裝載的是穀物與化肥、而非武器。此外它還對船隻通道的安全訂立相關規定。

古特瑞斯在4月底分別與俄國總統普丁（Vladimir Putin）及烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面時，曾提到有必要讓烏俄兩國穀物與化肥重回世界的重要性。擔憂受到這場戰爭牽連，將使新興國家的糧食供給面臨危機，古特瑞隨後在6月提出一項包裹協議，希望能夠解決這個問題。

烏國是全球小麥、玉米與葵花油等主要出口國之一。不過自從2月遭到俄國入侵、並封鎖港口後，導致這些穀物運輸陷入停擺。

然而俄烏兩國互相指責雙方是阻礙穀物出口的禍首。俄國控訴烏國不願移除港口附近水雷，使得船隻安全受到嚴重威脅，它還堅持自己有權利檢查每艘入港的船隻是否裝載武器。

烏國則是尋求國際保證，確保俄國不會利用海上安全走廊來攻擊它在敖德薩（Odesa）的黑海港口。它並砲轟俄國偷竊烏國東部地區的穀物以出售牟利。