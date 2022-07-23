隨著近期財報季逐步展開，眾多知名企業高管們都在財報會上討論當前行業供應鏈問題，且多家不同領域的企業高管都釋放出同一訊號，去年曾嚴重困擾他們的「晶片荒」問題現已有所緩解。

例如現代汽車的高管們就在財報會上提到，全球晶片短缺緩解對公司幫助很大，使得該公司可以恢復國內工廠的加班和週末輪班；電信設備商諾基亞也表示，預計全球半導體短缺問題將在今年晚些時候得到緩解。

作為歐洲以至全球工業機器人龍頭的瑞士工業機器人巨頭ABB在公佈今年第2季財報時也表示，年初時半導體短缺嚴重，但目前情況正在好轉。由於晶片供應增加，使得公司交付工廠機器人、電機和驅動器的壓力大大減小 ，預計未來3個月營收有望取得兩位數增長。

根據大陸財聯社報導，這對下游製造商們來說，無疑是一劑強心劑；但對於晶片商來說，心情可能更加複雜。這由於儘管晶片供應已經增加，但晶片行業仍需應對原材料價格上漲、能源市場吃緊與利率上升打壓消費者需求等問題，導致可能會持續打壓利潤率。