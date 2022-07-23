民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲爭議，民進黨副祕書長林鶴明21日強調，「不認為台大可以直接認定是抄襲」。對此，資深媒體人黃揚明很好奇，林鶴明是以什麼身分發表評論？

林鶴明21日接受廣播專訪表示，參選人的學經歷本來就會被檢驗，若還有質疑，林智堅會再提證據。面對台大未來審查後若認定抄襲，民進黨將如何處理？他認為，如果台大在沒有說服力之下做出這樣的判決，說不定還會幫候選人加分。

林鶴明強調，只要把過程還原，他不認為台大可以直接認定是抄襲；屆時台大若未依客觀事實審定，那就加分更多。

資深媒體人黃揚明。（資料照片）

對此，資深媒體人黃揚明在臉書質疑，林鶴明是以什麼身分發表評論？民進黨副祕書長身份？還是台大國發所碩士在職專班學生？或者是陳明通的論文指導學生，也就是林智堅的直系學弟？

前民進黨立委郭正亮日前曾提到，林鶴明也是台大國發所碩士在職專班學生，根據黃揚明的說法，林鶴明的論文還沒寫好！