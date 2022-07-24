好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）先前指控前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）違反協議，私自拋售米拉瓦酒莊（Chateau Miraval）的股份而沒有事前告知，法庭在22日下令布萊德彼特合夥人一方須交出酒莊經營的機密文件和通聯資料，不得拖延，而此舉對裘莉相對有利。

早在2008年，布萊德彼特與安潔莉娜裘莉在法國普羅旺斯的米拉瓦酒莊（Chateau Miraval）舉辦婚禮，當時兩人以2,840萬美元（約新台幣8.4億）的價格收購並創辦酒莊，儘管在離婚後，扶養權、家暴爭議甚囂塵上，兩人依然是酒莊的生意夥伴，也因此兩人似乎有彼此同意如若沒有對方同意，都不能出售自己手中的酒莊股份。

不過卻在2021年10月，裘莉把手上所有的酒莊股份，出售給俄羅斯寡頭謝佛勒（Yuri Shefler）的蘇托力酒品集團，布萊德彼特甚至是在集團發表聲明後才知悉此事，也因此他痛批裘莉是打算破壞他苦心經營的事業以求報復。但裘莉的團隊卻反擊，表示蘇托力擁有一流的營銷及分銷模式，只要任何保有理性的正常人都會希望蘇托力能夠成為合作夥伴，甚至諷刺布萊德彼特根本是被怨恨和憤怒沖昏了頭腦，才會拒絕出售股份給蘇托力。

但根據外媒《Page Six》的報導，布萊德彼特和裘莉尚未婚變時，蘇托力早已詢問過布萊德彼特是否願意賣出股份，而當時布萊德彼特除了希望將酒莊留給家人當事業經營外，更認為蘇托力與俄國意象難以脫鉤，恐傷酒莊形象，甚至可能控制酒莊業務，破壞正在進行的投資，才沒有點頭答應。而裘莉卻執意將股份賣給蘇托力，才讓布萊德彼特氣的跳腳，質疑裘莉分明是故意靠著出售股份，想害他的事業化為烏有。但目前法庭要求布萊德彼特需要提供酒莊經營的機密文件和通聯資料，且不得拖延。

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