好萊塢巨星布萊德彼特（Bradley Pitt）近日接受採訪時，自認罹患面容失認症（Prosopagnosia，也稱臉盲症），但他苦惱地感嘆：「沒人願意相信我！」很擔心被誤會個性冷漠、難以親近。

58歲布萊德日前接受2022年《GQ》8月號雜誌訪問，表示雖然還沒經過醫師的正式診斷，但他確定自己有得臉盲症，不過沒有人願意相信，所以很擔憂遭外界誤會「冷漠、無動於衷、難親近和自以為是」。

布萊德透露多年來都有用心地記住每個人的臉，但還是沒辦法認人，所以不少人覺得他很疏遠、冷淡、難以相處，讓布萊德深感委屈，喊話：「很想見見其他與我遭受同樣病症所苦的人。」

此外，布萊德表示過去試圖隱藏自己的症狀，反而造成反效果、惹火更多人；其實2013年他就曾在《Esquire》透露相關的症狀，自己沒辦法識別他人的臉，被討厭也就成了家常便飯，因此他想孤立自己，常常待在家中。布萊德感嘆多年來一直在跟這個疾病奮鬥，對他來說，人的五官就像神秘、難解的事物，直言：「我無法捕捉一張臉的樣子」。

臉盲症（Prosopagnosia或Face Blindness）是指患者會看不清別人的樣貌，或對別人的臉型失去辨識能力，一種認知障礙疾病，因大腦負責臉孔認知功能的部位「梭狀迴」受損，導致人們無法透過記憶人臉來認人，甚至無法辨識包含自己在內的熟悉臉孔。臉盲症分為感知性臉盲、聯想性臉盲以及天生臉盲三種，感知性臉盲為後天形成，他們無法分辨所有人的臉，例如因車禍導致大腦受損，出現失憶情形；聯想性臉盲可以辨識面孔，然而無法將臉與對應的人聯繫在一起；而天生臉盲則因為基因或者腦部天生存在的缺陷，生來便無法辨認人臉。