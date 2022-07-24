南投縣一名70歲徐姓老翁育有4子，老大患有智能障礙，其他3個孩子則還在念書，再加上妻子罹癌無法工作，家中經濟由他一人扛起，他每天從雲林開車2小時到南投夜市賣地瓜，有民眾得知老翁的故事後，將其PO上網號召網友買地瓜，貼文引發網友關注，不少人直呼「老伯的地瓜又綿又好吃」。

原PO近日於臉書社團《南投人聊天室》指出，一名家住在雲林斗六的70歲徐姓老翁，每天都會開著卡車到南投草鞋墩人文觀光夜市賣地瓜，他和老翁閒聊得知，老翁50歲才結婚，婚後育有4個孩子。

老翁向原PO表示，4個孩子中，最大的兒子已經23歲，最小才14歲，老大因患有智能障礙無法工作，其他3個孩子還在念書，都無法分擔家計，沒想到妻子又在2年前罹患乳癌，經濟重擔全落在他一個人身上，他又因為年紀大，無法再出門工作，只好種地瓜賣，日子過得相當辛苦。

徐姓老翁說，因為聽說南投人都很熱情，才會每天從雲林開車2小時到南投草鞋墩人文觀光夜市賣地瓜，夜市管委會得知後，不向老翁收取任何費用，讓他安心地擺攤，原PO說，希望藉由PO文，讓有溫暖的鄉親可以來捧場，讓老翁早點回家。

貼文曝光，引發網友狂讚，「老伯的地瓜超好吃的，我買過」、「地瓜超級好吃」、「老伯的地瓜很綿密」、「夜市真的是一個很有愛的地方」、「老伯加油」、「認真地人，應該要給予支持」、「快用新台幣幫忙下架」。