元太(8069)配發3.2元現金股息今天除息，盤中一波拉升，順利完成填息。元太6月營收年增超過8成，上半年營收134.13億元，年增58.1％，下半年隨新產線貢獻營收持續提升，加上電子紙符合環保節能趨勢，法人對於元太長期展望維持正向看法。

元太第二季營收達74.52億元，年增84％，優於去年第四季營收，再次創下2012年第四季以來新高，也優於外資的預期。

外資報告先前指出，元太掌握電子貨架標籤（ESL）成長引擎，ESL可望提升零售店的營業利益率3～5個百分點，且投資回報期只要6～18個月，ESL將成為元大最大營運動能。

本土法人也認為，ESL符合環保節能趨勢大型連鎖零售業者都逐步在採用，不過，目前其全球滲透率僅5％，未來可望邁向20％。而元太近二年新開出的材料產線多已被客戶預定，今年5月、6月營收都在25億元以上，顯示第一條新產線效益開始顯現，後續長期訂單及營運計畫都未有改變，產能擴充對2023年營運將明顯助益，2023～2024年呈現高度成長率趨勢不變。