台灣近期天氣酷熱，用電量創下新高，電21日晚間在臉書喊話「請大家一起節電省荷包，珍惜每一度得來不易的電力」，另因台中火力發電廠發生爆管事故，預估未來一周電力將拉警報，台電也呼籲民眾將冷氣溫度調高至28度。但台電此說法卻引發網友一面倒負評，痛批「不缺電，何必節約用電？」，一份最新網路民調則顯示，有高達79.3%的民眾認為蔡政府的能源政策需要調整！

近來天氣爆熱，全台電量創紀錄，但蔡政府始終堅持台灣並不缺電。入口網站《Yahoo》今（25日）以「你家冷氣溫度都設定幾℃？」為題進行投票，列出三題投票題，分別為「你家冷氣溫度都設定幾℃？」、「你會擔心夏日供電吃緊嗎？」與「你覺得台灣的能源政策需不需要再調整？」，將從今起統計至29日，而截至今下午3點，已有超過11000名網友參與投票。

在問題「你會擔心夏日供電吃緊嗎？」中，有高達78.2%的網友表示擔心（48.3%非常擔心，29.9%還算擔心）；針對「你覺得台灣的能源政策需不需要再調整？」，更有79.3%網友認為需要調整（59.7%非常需要，19.6%還算需要），認為不需要的僅11.2%。