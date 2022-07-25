外媒25日報導，大陸官方擬針對企業的數據敏感程度進行分類，以讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求，降低被迫下市風險。不過大陸證監會25日下午大動作澄清，表示上述消息不實，強調企業無論在境內或境外上市，都需要遵守國家相關數據法規和上市地監管要求。

路透報導，證監會回覆，並未研究三級分類安排；關於中美審計監管合作情況，以雙方監管部門正式發布的訊息為準。證監會還稱，企業無論在境內境外上市，都須遵守國家相關數據訊息管理法律法規和上市地監管要求。

目前已有150多間在美上市的中概股遭美國證交會（SEC）列入下市風險名單，其中包括大型電商巨頭京東、拼多多和網易等企業。

英國「金融時報」25日稍早引述知情人士透露，大陸官方正準備為在美上市的大陸企業建立分類系統，根據企業所持數據的敏感程度作區分，以讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求，這可能是北京為免數百間大陸企業被迫從美國下市的一個讓步。

報導引述消息人士表示，該分類系統旨在令部分大陸企業可遵守美國的監管要求，即上市公司可允許美國監管機構檢查其審計文件。該系統會把美上市的大陸企業分為三大類，一是所持數據「非敏感」的公司，而另外兩類企業的數據被列為「敏感」及「秘密」級別，將不得不從美國下市。

報導還說，中方正討論能否讓持敏感數據的公司透過重整業務，令他們能遵守美國的監管，包括將數據外包予第三方。經該系統分類後，一些數據屬低風險的大陸公司，可容許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）接觸其審計記錄，而這類低風險企業可能包括零售及連鎖餐飲商。