北宜公路上出現一名扮成殭屍的男子，騎乘電動單輪車在道路上，還不時對路過車輛揮手。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有名網友在臉書《記者爆料網》群組分享一段影片，北宜公路上出現一名扮成殭屍的男子，騎乘電動單輪車在道路上，還不時對路過車輛揮手；網友笑稱，「鬼門提早放假」、「有本事用跳的」等話語；對此行為，警方表示，依照道路交通管理處罰條例32-1規定，電動單輪車行駛於道路上，可處1200元至3600元罰緩。

因北宜公路以往經常有驚悚傳聞，今（25日）有網友分享北宜公路出現「殭屍」影片，一名全副殭屍裝的男子，騎著電動單輪車奔馳在公路上，還不時對路過的其他車輛揮手打招呼。

影片上傳後，網友們熱烈留言，「驚死寶寶了」、「有本事用跳的」、「撞車就真的變殭屍」、「鬼門提早放假」、「風火輪沒電，還是要用跳的」等，還有網友笑稱「他應該要在鬼門開那天半夜上北宜」、「太熱，不怕撞車嗎」。

對此，宜蘭縣警察局表示，依照道路交通管理處罰條例32-1規定，非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用，提醒用路人勿以身試法。