紅磚街屋見證哈瑪星歷史變遷，修復再現哈瑪星濃濃昭和味。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

「山海商號‧紅磚街屋」看見高雄豐饒物產，展現高雄設計力及文化力。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

迎接「2022臺灣文博會」、「2022台灣設計展」，高市27日將首度對外開放90年歷史的「山海商號‧紅磚街屋」，再現新濱町歷史風華，提供高雄山、海、平原特色物產和限定旬味商品及體驗活動。

歷史建築「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」為哈瑪星僅存少數昭和時期街屋，1933年由楊家所建，外牆以清水紅磚構成，圓弧造型的女兒牆上有日出紋裝飾，修復後重現獨特的昭和時期外觀。

紅磚街屋土地產權在日治時期原屬高雄州罹災救助基金所有，戰後由市府接收。當時因屋主長期積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，淪為法拍物件。高雄市政府文化局為保存哈瑪星歷史街區景觀風貌，2015年由文化局依文資法行使法拍優先承購權，接著2016年完成建物所有權移轉，登錄為歷史建築，2020年啟動修復工程，歷時將近2年完成修復。

響應文博會及設計展，紅磚街屋展現青年設計師進入農村，導入參與式共創設計，萃取社區產業文化底蘊及創意內涵過程。

副市長史哲表示，紅磚街屋為高市創下由公部門法拍價購文化資產的罕見創舉，當時由文化局依文資法行使法拍優先承購權，宣示市府對文化資產保存的決心，過程歷盡艱辛，只為了和民眾共享這一片見證高雄發展歷史的街屋風景。

文化局長王文翠表示，紅磚街屋重現昭和年代台灣庶民生活，不僅是地方物產設計展，也是物產直賣所，從高雄各地搜羅來自山、海、平原超過300項特色風土物產，可說是「包山包海」，此次推出逾30項期間限定商品，還有設計界名人講座，更邀請音樂製作人謝銘祐以滋味與音樂為題舉辦小型音樂會。

紅磚街屋各項期間限定商品和體驗活動8月1日起在「台灣設計設計臺灣」官網的「高雄幣平台」正式限量上網預約開賣，透過註冊高雄幣平台就能選購文博會至設計展期間所有限定商品與活動。民眾也可透過手機及LINE ID、採多元付款方式儲值取得高雄幣點數，高雄幣儲值後市府會加贈20％回饋，詳細活動請見「台灣設計設計台灣」官網。