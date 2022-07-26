香港和中國大陸過去一年來頻傳全面通關的消息，但至今沒有進展。香港政界人士認為，港府在陸港通關議題上已處於「半放棄」狀態，並將會優先開放與海外通關。

據香港01報導，有政界人士坦言，不論是政府官員口徑，以至香港建制派代表人物的公開言論，都指向優先與海外通關，而大陸與外地又在走兩套完全不同的防疫策略，都從側面顯示港府對與大陸通關已是「半放棄」狀態，只是基於政治正確不會明說。

報導指出，由於大陸「動態清零」與西方國家「共存」政策方向完全不同，香港自今年初Omicron疫情爆發以來，一直夾在東西方之間進退維谷：嚴格的外防輸入及內防擴散政策也無法「動態清零」，導致與大陸又通不了關，國際上又怕嚇走外商，影響到香港的國際金融中心地位。

上屆港府先在4月取消個別地區「禁飛令」及對內放寬社交距離措施。本屆港府上台一週即取消個別地區航班「熔斷機制」，並開始研究縮短入境檢疫時間，可能初步由7天變成「5＋2」容許居家檢疫，並希望以有針對性的「紅黃碼」政策代替。

報導稱，雖然港府至今未公布正式詳情，但以上種種措施，實際上都是走向放寬，亦即與外地通關為先。縱使特首李家超一直表示通「內關」與「外關」沒有衝突，但明眼人都知道，放寬檢疫限制總會存在一定的病毒傳播風險，香港需要在兩者之間作一定取捨。

有多名議員坦言，隱約感覺到政府已經將與海外通關放在最迫切位置，因為那始終是「比較摸得著做得到」的事，只是官方層面不願公開承認。

至於和大陸通關方面，大陸全國人大常委譚耀宗指大陸疫情反反覆覆，要求大陸一下子全面開放與香港通關也不實際，目前主要爭取的是擴大配額、為學生作特別安排、先在香港「驛站」隔離等。