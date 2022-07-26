新竹縣50歲林姓女老師，4個月前爬山不慎跌倒拉傷右肩，去好幾家診所打止痛針加上熱敷電療，症狀仍無法改善，到新竹台大分院生醫醫院竹東院區復健科就醫，診斷發現為肩膀沾粘性關節囊炎，即俗稱的「五十肩」，接受2次超音波導引注射治療，緩解疼痛再搭配物理治療師的徒手治療，1個半月後肩膀關節活動度已近乎正常。

新竹台大分院復健部醫師馮仕豪說明，肩關節外包覆一層關節囊與旋轉肌群，而粘黏性肩關節炎（五十肩），即是肩關節囊發炎與纖維化增厚造成沾黏攣縮。

五十肩常見症狀是因肩膀劇烈疼痛而導致活動度受限，當關節嚴重攣縮後便會導致生活上許多不便，有的病人因疼痛難耐不敢動，往往導致沾黏更加厲害，陷入惡性循環，治療首要目標是疼痛控制，病人才有機會進行積極復健運動把沾黏拉開，有效處理病症。

馮仕豪表示，隨著科技進步，超音波更能觀察到肌腱、肌肉、韌帶，甚至神經等軟組織損傷，有了準確的診斷再加上超音波，導引精準將藥物注射至患處，自然能快速有效緩解疼痛等病症，更能避免口服或周邊注射消炎止痛造成消化道潰瘍等副作用。

馮仕豪進一步指出，疼痛緩解後需趁勝追擊接受復健治療，五十肩需要的並不只是熱敷電療，更需要專業的物理治療，進行徒手關節鬆動、運動治療並教導居家復健內容。

馮仕豪說，五十肩雖然常見，但每位病人肩痛病因都不盡相同，可能還有鈣化性肌腱炎、旋轉肌斷裂、肩夾擊症候群等，唯一不變的是超音波準確診斷加上精準注射，及個別化的復健治療，皆能有效處理病症，提供病人更好的生活品質。