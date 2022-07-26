筏子溪農路橋段未治理完成，預計於年底動工。（陳淑娥攝）

台中筏子溪因鄰近高鐵、台鐵、高速公路、快速公路等重要交通要道，被視為台中市的迎賓門戶河段。立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌26日前往大雅農路橋會勘時指出，先前因用地取得問題，全段僅剩農路橋段380公尺未治理完成，為筏子溪整治計畫最後一哩路，改善總經費3.76億元，配合用地取得時間，將於年底動工，預計2024年底完成全段整治。

為了解經濟部水利署對筏子溪河防治理及環境改善進度，蔡其昌26日邀集經濟部水利署長賴建信、台中市水利局科長柯玉川、台中市議員周永鴻及蕭隆澤、台中市議員參選人林義偉及當地里長張聖河前往大雅農路橋會勘。

蔡其昌表示，筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點，是筏子溪整治的最後一哩路，把沿岸老舊的河堤護岸改善，加強防洪排水功能，才能保障市民朋友的生命財產安全，他要求水利署一併對周邊進行水環境的改造，從過去改善「水安全」工程提升為「整體水環境」的營造，以永續減碳工法施作、周邊土地也將增設人行步道，讓當地市民朋友能有多一個休閒娛樂的休憩場地。

此外，蔡其昌提到，對於台中市的河川環境，過去他擔任副院長時，長期向中央爭取經費整治河川，卻面臨地方介面整合問題，周邊土地及橋梁整建困難以及分段爭取施作，難以有全面性、整體性規劃問題，容易產生掛一漏萬結果，像是筏子溪沿岸，他跟立委張廖萬堅、何欣純、黃國書等共同向中央爭取近50億經費整治，應該由市府整體性規劃，但至今仍荒煙蔓草。

經濟部水利署長賴建信指出，本路段農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點現況護岸老舊，不僅有防洪疑慮，也缺乏人文休憩等功能，本計畫預計將河道寬度從原本 40公尺擴寬為 60 公尺，希望河道加寬以提高防洪功能。另外，增闢兩側防汛道路、增加植栽綠化將筏子溪畔從原本生硬的堤防設施打造成更加友善的場域，達到育教於樂的功能，工程計畫總經費約為 3.76億元，年底將先發包左岸工作，預計2024年可完成全段整治。

蔡其昌強調，未來他若當選市長，4年內將啟動「打造30公里的水岸綠廊」的整體性規劃，包含筏子溪門戶計畫、屯區大里溪、市區綠、柳川等河川的改善，讓城市多出30公里的帶狀公園，甚至可以加入運動設施，讓台中的河川結合在地居民的生活，成為台中的亮點，打造更美麗的水岸城市。