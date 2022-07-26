受到新冠肺炎疫情影響，勞動部為鼓勵青年投入職業訓練，推出補助受訓費用最高10萬元、青年最多可領9萬6000元學習獎勵金的「產業新尖兵計畫」，據統計，其中有1萬821人穩定就業，訓後就業率約7成。

｢產業新尖兵計畫」針對年滿15至29歲的待業青年，提供每人最高10萬元的補助訓練費用，計畫自開辦以來，已陸續邀請優秀訓練機構加入，其中包含了頗受業界肯定工業局智慧電子學院養成班、工研院數位及電子訓練課程、外貿協會國際貿易人才培訓課程，另外還有陽明交大、清華大學、台科大等培訓優秀人才績效卓著的大學。

如畢業於逢甲國貿系畢業的彥妤，原於高雄傳統產業任職，從網路上獲悉「數位轉型與雲端創新培訓班」，上課表現優異，順利取得多張證照，課程結訓後，受邀擔任課程助教，現在更受到企業肯定薪資6萬元；屏科大植醫系畢業的忠益，則透過「多元半導體產業人才養成班」學習專業，目前順利錄取製程工程師職務，參訓前後薪資成長約1萬3000元。

陽明交通大學副校長陳永富說，過去台灣平均每年有約7000名STEM科系畢業的學生，但現在僅有5000多人，使許多電子大廠疾呼缺乏人才，因此除了透過半導體學院培養外，目前也開設250小時惖半導體產業人才養成班，至今也協助培育出上百個人才，多數也已穩定就業。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，目前下半年的課程仍在審查中，但預計7月至12月會開設約200多班、提供4000餘人參訓。