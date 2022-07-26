現年20歲的王女、男友李男，在3年前與林男有感情及債務糾紛，兩人在2019年11月間找來趙男等共6人，到林租屋處理論，深夜並押到籃球場施暴毆打，在傷口抹鹽凌虐，直到凌晨巡邏員警發現，將生命垂危的林男送醫，經緊急救治、洗腎7個多月才復原，李男等4人涉重傷害未遂案目前仍在二審審理，檢方近日再將王女及趙男兩人起訴。

起訴書指出，2019年間11月間，李男與小女友王女為處理與林男的感情及債務糾紛，到林租住套房理論，再找來趙男等4名友人到場助陣，並將林帶進廁所，以蓮蓬頭及瓦斯罐毆打後，再強迫簽下本票108萬元作為擔保，因雙方打架太吵遭鄰居抗議，李男等一行人晚間9時許將林及他女友押到附近1處籃球場。

李男等人喝令林男站在籃球場中央，眾人分持球棒、棍棒、角鋼、三節甩棍、釣魚竿等器械，毆擊打林，還在傷抹灑鹽巴凌虐。

直到凌晨警方巡邏到場，李男等人才停手，警方將傷重倒臥在地的林男送醫，林多處瘀傷合併橫紋肌溶解症、乳酸堆積及急性腎臟損傷、呼吸衰竭、心跳停止等傷害，全身傷痕累累生命垂危，經緊急救治才免於難，但因腎功能未恢復在同年11月間洗腎，腎臟功能直到2020年7月間才恢復。

李男等4人被依恐嚇取財、重傷未遂等罪嫌起訴，李等坦承犯行，但否認重傷未遂及妨害自由等罪，辯稱只是要教訓林男，一審各判刑4年2月至7月不等，目前仍在台中高分院審理中。

因王女及趙男兩人在案發時年僅17歲及15歲，經移送少年法庭審理，裁定送台中地檢署偵辦，檢方偵結，將王女及趙男依重傷害未遂罪嫌起訴。