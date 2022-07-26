劍湖山公布江江玩水的後續影片。（劍湖山世界臉書）

劍湖山世界日前宣傳滑水道設施「尖叫無底洞」，貼出一段正妹玩水影片，沒想到影片最後離開滑水道的卻是一名男子，讓許多網友笑說根本是「性轉」滑水道。今（26）日劍湖山終於貼出正妹滑出滑水道的影片，再度引發熱議。

劍湖山日前貼出宣傳影片，一名網紅「江江」搭乘水上自由落體設施「尖叫無底洞」，只見江江身穿紅色格紋泳裝雙手緊抱，渾圓雙峰的誘人曲線一覽無遺，不過接下來卻畫面一轉、變成男子在玩滑水道，最後走出滑水道的也是一名刺青男子，隨即引發熱議。雖然劍湖山強調，「本設施不會造成性轉」，仍被網友質疑沒有影片沒有真相。

江江前傾露出迷人深溝，身體曲線一覽無遺。（翻攝自劍湖山世界臉書）

今日劍湖山終於貼出江江玩滑水道的4秒影片，只見她雙手抱胸，離開洞口時雙腳自然抬起，下一幕江江笑著前傾、準備離開水道，再度可以看到她的傲人深溝。劍湖山強調，滑水道真的不會造成性別轉換，「昨天翻遍素材庫終於找到能證明清白的片段了」。

日前劍湖山在臉書發出影片，一位穿著格紋紅色泳衣的身材火辣正妹正在玩自由落體式的滑水道。（圖／劍湖山世界臉書）

對此，許多網友紛紛笑說「過了兩天終於從滑水道出來了！這水道長度不一般」、「所以她又玩了一次，然後變回來？」、「原來這個男生變成女的也這麼好看」，還有遊樂園也留言，六湖村回應「再騙啊，沒有開頭畫面是要證明什麼？六福水樂園歡迎沒有性轉需求的朋友」，義大遊樂世界回應「反正沒看到完整版我是不相信啦！來義大夏趴大冒險，玩水戰沒有濕可以抽獎，濕了也不會性轉喔」。