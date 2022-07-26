富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹球場與味全龍的比賽中，因撲球提前傷退，近一步檢查確定左肩關節唇破裂。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅晚間表示，得知林哲瑄傷勢後第一時間致電表達歉意，願負擔手術復健費用，不過貼文底下卻引來不少網友留言譏諷。

林智堅說，稍早得知林哲瑄選手傷勢的訊息，第一時間致電富邦悍將林華韋領隊，在電話中關心林哲瑄選手的傷勢，也表達誠摯的歉意，同時也請林華韋領隊轉達，他願意負擔哲瑄手術及復健等醫療費用，希望在醫生的照料之下，哲瑄能早日返回球場。

貼文底下湧入網友撻伐，直呼「12億明細也一起公布，感謝」、「如果影響他的職業生涯記得養他一輩子唷」、「勇於承擔，請智堅去守外野」、「你應該要負擔的是富邦悍將的下半季冠軍以及總冠軍」、「你讓林哲瑄一肩扛起，球迷會記得這筆帳的」。

凌濤也在底下回應，新竹棒球場開幕短短2天造成4名傷兵球員，包括富邦悍將林哲瑄、味全龍劉基鴻、張祐銘及林智勝。剛剛傳出林哲瑄經MRI檢查為左肩關節唇破裂，初步研判將休息約3個月，不排除進行開刀手術，本季有可能因此報銷，希望他能早日康復。

凌濤批評，林智堅市長您蓋的新竹棒球場造成傷兵，明年世界棒球經典賽（WBC）在即，其中幾位受傷球員都是之前經典賽中華隊球員，捫心自問，您對得起國人、球員及球迷嗎？很遺憾綠營側翼「旅美教授」翁達瑞的臉書竟還認為球員受皮肉傷是小事，試圖帶風向來遮掩球場問題，這種惡意操作讓球員、球迷情何以堪？